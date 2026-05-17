16 мая в Туле, в рамках Лиги «Сильнейший человек» на LEON Кубке оружейной столицы, атлет Давид Шамей установил рекорд России и мира в выталкивании шаровой гантели весом 147,5 кг (ранее рекорд составлял 146 кг и принадлежал польскому атлету Матеушу Киелишковски).

Младший брат Давида — 10-летний Эмиль Шамей — стал первым в мире мальчиком, который поднял гигантскую гантель 20 кг на 5 раз за 1 минуту.

Спортсмен Рамиль Рамазанов установил рекорд России и мира в абсолютной весовой категории среди Мастеров (атлеты старше 40 лет), подняв и зафиксировав одной рукой над головой гигантскую гантель весом 120 кг (ранее в мире в данной категории поднимали только 100 кг).