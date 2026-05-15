В Тульской области за последний год смертность, связанная с алкоголем, сократилась на 11%. Об этом сообщают «Известия», изучившие статистику по 20 российским регионам.

Положительная динамика отмечается и в других субъектах страны. Так, в Калужской области уровень потребления алкоголя снизился на 26,6%. В Краснодарском крае число людей с диагнозом «алкоголизм» уменьшилось на 7%. В Чувашии потребление спиртного сократилось на 6,7%, а количество алкогольных психозов — почти на 10%.

В Кузбассе число пациентов с алкоголизмом стало меньше на 5,1%, а количество острых алкогольных отравлений снизилось сразу на 42,9%. В Якутии жители стали употреблять алкоголь на 20% реже, кроме того, на 17,4% сократилось число психозов.

По словам врачей, ограничения на продажу алкоголя действительно помогают снизить смертность и число острых случаев. Однако для борьбы с хронической зависимостью одних запретов недостаточно — необходимы программы реабилитации и системная помощь людям с алкогольной зависимостью.