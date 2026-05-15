В Тульской области развернута сеть Wi-Fi. Она работает на территории не только Тулы, но и других муниципалитетов. Найти ближайшую точку подключения можно двумя способами:
- с помощью бот-навигатора Wi-Fi в «Максе». Он помогает найти точку бесплатного Wi-Fi: ближайшую, несколько точек рядом или оставить обращение.
- на сайте «Открытый регион 71».
Правила цифровой безопасного пользования общественным Wi-Fi напомнил Роман Борисов, заместитель министра — директор департамента информационной безопасности минцифры Тульской области.
- не нужно подключаться к открытым сетям без авторизации;
- отдавать предпочтение для подключения к сетям, которые имеют тип шифрования ниже WPA2 или WPA3 (уточнить тип шифрования можно в настройках Wi-Fi: выберите подключённый роутер и посмотрите информацию о нём — отобразится тип безопасности сети);
- не вводить пароли банковских карт в открытых сетях Wi-Fi;
- удаляйте данные сети Wi-Fi после их использования.
При ограничениях сохраняется доступ к социально значимым ресурсам, которые утверждают Минцифры РФ: мессенджер «Макс», социальные сети, маркетплейсы, Госуслуги, карты и навигаторы, такси и службы доставки, онлайн-супермаркеты, личные кабинеты мобильных операторов связи, сервисы дистанционного голосования, сайты Президента и Правительства Российской Федерации.
Бесперебойно также работают социально значимые региональные ресурсы: «Госуслуги 71», «Доктор 71», электронный дневник, «Арсенал услуг» и «Открытый регион 71».
«Понимаем, что временное ограничение мобильного интернета создает неудобства, но, подчеркиваю, что защита жителей и граждан является безусловным приоритетом», — подчеркнул Роман Борисов.