А также рассказали, как узнать, где находится ближайшая точка доступа.

В Тульской области развернута сеть Wi-Fi. Она работает на территории не только Тулы, но и других муниципалитетов. Найти ближайшую точку подключения можно двумя способами:

с помощью бот-навигатора Wi-Fi в «Максе». Он помогает найти точку бесплатного Wi-Fi: ближайшую, несколько точек рядом или оставить обращение.

на сайте «Открытый регион 71».

Правила цифровой безопасного пользования общественным Wi-Fi напомнил Роман Борисов, заместитель министра — директор департамента информационной безопасности минцифры Тульской области.

не нужно подключаться к открытым сетям без авторизации;

отдавать предпочтение для подключения к сетям, которые имеют тип шифрования ниже WPA2 или WPA3 (уточнить тип шифрования можно в настройках Wi-Fi: выберите подключённый роутер и посмотрите информацию о нём — отобразится тип безопасности сети);

не вводить пароли банковских карт в открытых сетях Wi-Fi;

удаляйте данные сети Wi-Fi после их использования.

При ограничениях сохраняется доступ к социально значимым ресурсам, которые утверждают Минцифры РФ: мессенджер «Макс», социальные сети, маркетплейсы, Госуслуги, карты и навигаторы, такси и службы доставки, онлайн-супермаркеты, личные кабинеты мобильных операторов связи, сервисы дистанционного голосования, сайты Президента и Правительства Российской Федерации.

Бесперебойно также работают социально значимые региональные ресурсы: «Госуслуги 71», «Доктор 71», электронный дневник, «Арсенал услуг» и «Открытый регион 71».

«Понимаем, что временное ограничение мобильного интернета создает неудобства, но, подчеркиваю, что защита жителей и граждан является безусловным приоритетом», — подчеркнул Роман Борисов.