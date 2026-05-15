Полицейские будут пресекать нарушения ПДД и осуществлять контроль за дорожным движением.

Мотогруппа Госавтоинспекции Тульской области возобновляет несение службы на патрульных мотоциклах. Группы будут работать на территории всей Тульской области, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.

Кроме этого, ежедневный контроль за дорожным движением на мотоциклах будут осуществлять инспекторы в Новомосковске.

Также с наступлением теплой погоды сотрудники Госавтоинспекции на постоянной основе проводят оперативно-профилактические мероприятия, основную роль в которых играют «Скрытые патрули».

Итогами рейдов стало 586 выявленых нарушений Правил дорожного движения, совершенных любителями мототехники. Из них 104 совершены несовершеннолетними в возрасте с 16 до 18 лет, по которым материалы дела направлены в подразделения по делам несовершеннолетних для принятия мер в отношении несовершеннолетних и их родителей.