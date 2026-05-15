Фестиваль предоставляет тулякам и жителям Тульской области билеты с большой скидкой, а мы рассказываем об этом и даем возможность купить их прямо у нас на сайте. В итоге, билет на все три фестивальных дня можно купить за 9000 рублей. Это значит, что за день стоимость билета 3000 руб, а в один день на «Дикой Мяте» проходит около сорока концертов. Всего за три дня на восьми сценах состоится 130 выступлений.

Состав участников «Дикой Мяты» в этом году невероятный: представлены все жанры от поп-музыки такой, как Ёлка и IOWA, до альтернативы — «ПСИХЕЯ» и «Монолит». Как всегда, много инди музыки: «Бонд с кнопкой» , Рушана, «Диктофон», Polnalyubvi. На отдельной электронной сцене The Hatters представит свой новый проект «Электроника» и выступит культовый DJ Groove. Свои шоу представят и легендарные артисты: «Танцы Минус», Найк Борзов, Нейромонах Феофан.

Будут и открытия, которыми славится фестиваль. Ежегодно «Дикая Мята» представляет зрителям десятки новых имен: для многих артистов выступающих сейчас в роли хедлайнеров, наш тульский фестиваль стал первой крупной сценой.

Именно на «Дикой Мяте» заявили себя Zoloto и The Hatters, «Бонд с кнопкой» и TMNV, «Мгзавреби», TRITIA, Polnalyubvi и другие. «Дикая Мята» - это тульская мастерская музыки.

Кстати, организаторы фестиваля стали во всех смыслах туляками — компания «Джей-Групп» переехала в область и стала региональным налогоплательщиком. Ежегодно фестиваль пополняет казну на десятки миллионов рублей, организует рабочие места, предоставляет возможности предпринимателям, а для жителей района еженедельно на протяжении года проводит бесплатные концерты и образовательные программы. А вот теперь и билетная акция для региона.

