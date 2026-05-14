По статистике МЧС, в прошлом году во время купального сезона в российских водоемах трагически погибли 867 человек, среди них 146 детей.

Фото Алексея Пирязева из архива Myslo.

Сделать летний отдых комфортным и безопасным поможет соблюдение простых рекомендаций.

Выбирайте для купания только официально разрешенные водоёмы. В незнакомых и диких местах скрываются ямы, сильные течения, мусор и плотная растительность. Всё это — смертельная угроза.

Не ныряйте в незнакомых местах. На дне могут лежать камни, коряги или оно может быть слишком мелким. Объясните детям: нырять можно только там, где безопасность подтверждена.

Строго соблюдайте границы. Буйки существуют не для красоты. Не заплывайте за них.

Держитесь подальше от судов. Любое плавсредство — потенциальная опасность. Человека в воде легко не заметить, а винт судна не прощает ошибок.

При использовании любых лодок, катамаранов, сапов — все всегда должны быть в застегнутых спасательных жилетах.

Помните: безопасность детей на воде — это ваша полная ответственность.

Никогда не оставляйте детей без присмотра. На пляже не отвлекайтесь на телефон, разговоры, книги. Ваш взгляд должен быть прикован к детям.

Трезвость взрослого = жизнь ребенка. Алкоголь притупляет реакцию и бдительность. Находиться у воды в состоянии опьянения недопустимо.

Старшие дети — не няньки. Не поручайте им присмотр за младшими. Они могут растеряться, испугаться, не знать, как действовать, или просто не справиться.

Нарукавники и круги — это игрушки, а не средства спасения. А ещё они могут лопнуть, соскользнуть или перевернуться.

Защитите детей от воды на дачном участке. Проверьте все резервуары, колодцы, канализационные накопители на вашем участке. Они должны быть надежно закрыты. Любая емкость с водой — это угроза для малышей.

Отвлеките детей от воды. Заранее продумайте занятия и игры, чтобы у детей не было соблазна подойти к воде без вашего ведома.

Что делать, если человек тонет?

Тонущий не кричит. Человек, который тонет, редко зовет на помощь и не барахтается, как в кино. Ему просто не хватает сил на это. Признаки: голова запрокинута, взгляд пустой, рот открыт, нет попыток плыть.

Действуйте немедленно. Если вы заметили подозрительную ситуацию, сразу спросите: «Все в порядке?» Если ответа нет или человек не может ответить, не раздумывайте — действуйте.

Звоните 112. Ваш первый шаг — это звонок в экстренные службы. Сообщите о происшествии, месте и количестве пострадавших.

Спасайте, не становясь жертвой. Тонущий человек в панике хватается за все, что попадется. Даже если вы твердо уверены в своих силах и навыках, использование любого плавсредства (круг, жилет, доска) — правильный подход. Это снижает риск для вас и повышает шансы на успешное спасение.

Тяните аккуратно. После того как пострадавший схватится за опору, плавно тяните его к берегу и ожидайте приезда спасателей.