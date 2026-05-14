В пятницу будут обесточены следующие дома:
- пр-т Ленина, 131, 133, 135, 135-а, 137, 137-а, 137-б, 137-в, 139, 141, 143-г,
- ул. М. Горького, 3, 5,
- ул. Октябрьская, 50,
- пос. Октябрьский: 8-й пр-д, 76-98 (чётн.), 63-89 (нечётн.),
- 19-й пр-д, 4-20 (чётн.), 1-23 (нечётн.), 15-а,
- 20-й пр-д, 2-32 (чётн.), 1-23 (нечётн),
- 21-й пр-д, 1-27 (нечётн.), 2-26 (чётн.),
- 25-й пр-д, 14-32 (чётн.),
- ул. Капитана Громова, 19-31 (нечётн.),
- пос. Хомяково: ул. Хомяковская, 1-9 (нечётн.), 2, 4, 4-а, 6-а, 8, 11-а, 12,
- Хомяковский пр-д,
- ул. Берёзовская,
- пос. Дачный: ул. Зелёная, 5-25 (нечётн.), 4-10 (чётн.), 1-а, 27-б, 28,
- ул. Солнечная, 3-29 (нечётн.), 2-32 (чётн.), 7-а, 22-а, 29-а,
- ул. Зелёная, 1, 2,
- ул. Новая, 17-25 (нечётн.), 1-а, 27-б, 28-а, 28-б, 36,
- СНТ «Родник» в дер. Скорнево.