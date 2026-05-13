На данный момент в голосовании приняло участие уже свыше 50 тысяч жителей Тулы. Горожане сами решают, какая общественная территория будет приведена в порядок в 2027 году. Им предлагается выбрать один из двух участков набережной реки Упы: от улицы Никитской в направлении Советской улицы либо участок возле музея оружия.

Отдать свой голос могут все жители региона, достигшие 14 лет. Сделать это можно самостоятельно через портал «Госуслуги» или обратившись за помощью к волонтёрам. Общероссийское голосование продлится до 12 июня.

«Благодаря федеральному проекту „Формирование комфортной городской среды“ россияне напрямую участвуют в благоустройстве своих городов и сами выбирают приоритетные объекты. В Туле эта программа действует с 2017 года. За это время в областной столице мы благоустроили более 500 объектов. С каждым годом количество приведённых в порядок дворов и общественных зон только растёт», — рассказал глава администрации Тулы Илья Беспалов.

В текущем году в рамках программы в Туле планируется благоустроить более 30 дворовых территорий и два общественных пространства. Один из таких объектов — сквер на пересечении улицы Ф. Смирнова и Красноармейского проспекта, который победил в рейтинговом голосовании в прошлом году. Ранее благодаря национальному проекту были обновлены Молодёжный бульвар, Кировский сквер и сквер имени Л. Н. Толстого.