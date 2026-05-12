С 12 по 22 мая специалисты управления Роспотребнадзора по Тульской области проведут консультации для родителей и всех, кто интересуется вопросами детского отдыха, а также качеством и безопасностью детских товаров.
Задать вопросы специалистам можно по будням с 9.00 до 18.00 (перерыв с 12.00 до 13.00). По пятницам консультации проводятся до 16.45.
Телефоны горячей линии
Управление Роспотребнадзора по Тульской области: 8 (4872) 37-39-71, 37-39-01; 37-13-94, 21-89-34; 55-55-50;
Алексинский территориальный отдел: 8 (48753) 4-09-07; 4-09-09;
Ефремовский территориальный отдел: 8 (48741) 6-54-56;
Новомосковский территориальный отдел: 8 (48762) 6-42-06;
Щекинский территориальный отдел: 8 (48751) 5-37-37.