Почти половина обращений связана с банковскими услугами. Чаще всего люди выражали недовольство ограничениями на денежные переводы и операции по картам. Причина — ужесточение борьбы с кибермошенничеством: банки теперь обязаны блокировать подозрительные транзакции на двое суток, чтобы спасти средства клиентов. И хотя эти меры вызвали рост недовольства, они же привели к снижению числа жалоб на действия самих злоумышленников.

Количество обращений по поводу страховых компаний сократилось до 18. В частности, стало меньше претензий по поводу неправильного применения коэффициента «бонус-малус» (КБМ) — процедура его оспаривания для автомобилистов стала понятнее и доступнее.

В адрес микрофинансовых организаций поступила 141 жалоба. Почти в половине случаев (около 50%) заявители требовали проверить и пересчитать долги по займам. Однако чаще всего расчёты оказывались верными. Как выяснилось, клиентов к таким обращениям подталкивали так называемые «раздолжнители», которые зарабатывают на обещаниях избавить граждан от долгов.

«Такие „эксперты“ обманывают людей, гарантируя полное списание всех задолженностей и сохранность имущества. В рекламе они уверяют, что к ним достаточно обратиться — и можно больше не платить по кредитам. Но реальной пользы в этих услугах нет, они лишь ведут к новым расходам. Чуда не существует: избавиться от долгов без последствий нельзя. Если возникли трудности с выплатой кредита, первым делом нужно идти к самому кредитору», — объяснил Андрей Колосветов, начальник юридического отдела тульского отделения Банка России.

Он добавил, что сегодня есть множество законных способов помочь людям в сложной жизненной ситуации: от кредитных и ипотечных каникул (закреплены в законодательстве) до реструктуризации и рефинансирования, которые предлагают сами банки.