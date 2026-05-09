Фото Алексея Пирязева.

Под песню «Синий платочек» на площади Ленина закружились сотни пар. Для одних это стало первым выходом на патриотическую акцию, для других — уже многолетней традицией памяти о тех, кто не вернулся с войны.

Шум, музыка и десятки голубых платочков в руках участников. Кто-то повторяет движения перед выступлением, кто-то поправляет пиджак партнеру, а кто-то пытается скрыть волнение. Но как только над площадью зазвучала знакомая с детства мелодия, суета будто растворилась.

Девятиклассница Софья Мичурина признается: к акции готовились заранее, репетировали после уроков и почти сразу согласились участвовать.

— Нам предложили в школе поучаствовать в этой акции, и мы с радостью согласились. Для нас это честь — быть частью мероприятий, посвященных таким патриотическим праздникам. Очень важно помнить то, что сделали наши предки. Потому что благодаря этим людям у нас сейчас есть жизнь, — говорит девушка.

Рядом с ней — одноклассница Варвара Лискина. Девочка сначала смущается камеры, а потом неожиданно начинает плакать.

— Мне очень понравилась сама идея акции, — тихо рассказывает Варвара. — Когда думаю о 9 Мая, чувствую гордость. Я очень рада, что мы победили тогда. Мне тяжело дается этот праздник, потому что у меня прадедушка воевал… и пропал без вести.

Подруга сразу обнимает Варвару за плечи, а вокруг продолжает звучать песня про синий скромный платочек.

Для Светланы Мартыновой День Победы давно стал семейной историей. Педагог-организатор Центра образования № 8 имени Героя Советского Союза Леонида Павловича Тихмянова пришла на площадь вместе с мамой и сестрой поддержать дочь Агнию — студентку медицинского колледжа.

— Мы каждый год стараемся участвовать в таких событиях всей семьей, — говорит Светлана Павловна. — Сегодня уже были на нескольких мероприятиях, посвященных празднику, и, честно, уже успели нареветься. Потому что 9 Мая — это действительно праздник со слезами на глазах. Это и гордость, и скорбь одновременно. Очень важно, чтобы дети понимали цену мира. Чтобы помнили людей, которые не вернулись домой. После минуты молчания мы каждый год всей семьей идем возлагать цветы к стеле. Без этого наш праздник просто невозможен.

Пока на площади выстраиваются пары, рядом продолжаются последние репетиции. Кто-то считает шаги вслух, кто-то смеется, сбившись с ритма.

Студентка юридического полицейского колледжа Полина Овчаренко и воспитанник Суворовского училища Алексей Стекунов признаются: решение участвовать приняли почти сразу.

— Я пригласил Полину потанцевать, — улыбается Алексей.

— Для меня 9 Мая — это прежде всего гордость за людей, которые отдали свои жизни ради нас, — говорит девушка. — Такие акции помогают почувствовать эту связь поколений.

Для Полины выступление стало первым, а Алексей участвует в «Синем платочке» уже не первый раз.

— Каждый год эмоции очень сильные, — говорит парень. — Особенно когда выходишь на площадь и видишь столько людей вместе.

Неподалеку танцевальную связку повторяют студенты ТулГУ Алексей Гребнев и Анна Власюк. Пара познакомилась совсем недавно.

— Но этот вальс как-то сразу пошел. После нескольких репетиций уже все получилось, — говорит он. — Есть чувство огромной благодарности нашим дедам. Если бы не они, неизвестно, как вообще сложилась бы жизнь. Такие вещи нельзя забывать.

— Иногда эмоции сложно выразить словами, — добавляет Анна. — Но самое главное — помнить.

Акция «Синий платочек» проходит в Тульской области с 2016 года. За это время она стала одной из главных патриотических традиций региона.

Председатель Молодежного парламента Тульской областной Думы восьмого созыва Александр Платонов отметил, что с каждым годом участников становится все больше.

— Сегодня на площади собрались школьники, студенты, жители региона — больше тысячи человек. И это не просто танец. Это возможность сохранить память о героях, благодаря которым мы живем, — подчеркнул он.

Поддержать участников акции пришла первый заместитель председателя Тульской областной Думы Марина Левина.

— Эта акция уже стала настоящей традицией. Посмотрите, сколько здесь людей разных возрастов, профессий, национальностей. Но всех объединяет одно — искреннее отношение к этому празднику, — сказала Марина Викторовна. — В основе акции лежат верность, забота и память о наших героях.