В нём принял участие глава администрации Владислав Галкин, а также депутаты, ветераны и местные жители

Обращаясь к землякам, Владислав Галкин отметил, что 9 мая — священная дата для каждой семьи:

«Это день общей памяти, гордости и глубокой благодарности поколению победителей, которое проявило беспримерное мужество, стойкость и самоотверженность в годы Великой Отечественной войны».

На митинге у воинского Мемориала на Кургане Бессмертия прозвучали слова признательности ветеранам, труженикам тыла и детям войны. В митинге приняли участие первый заместитель председателя Тульской областной Думы, член партии «Единая Россия» Марина Левина, ветеран СВО Евгений Гришин, военком Лев Харин, а также школьники, ветераны и местные жители.

Трогательные строки стихотворения в исполнении Арины Евграшиной напомнили всем присутствующим о том, как важно хранить историческую память и передавать её молодому поколению.