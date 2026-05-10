Школьники и местные жители возложили цветы к Поклонному Кресту и привязали 33 гвоздики к молодым липам на Аллее Памяти.

Руководитель НП «Русская усадьба» Вера Стерлина отметила, что акция стала данью уважения жителям Федяшево, которые защищали деревню в годы Великой Отечественной войны.

Патриотическая акция «Красная гвоздика» уже стала традиционной, она проходит в усадьбе дважды в год: в начале декабря, в День обороны Тулы и в День Победы. Имена героев-защитников Федяшево увековечены на стенде, расположенном на въезде в усадьбу.

Проект «Аллея Памяти» был реализован на территории усадьбы Марии Гартунг в 2023 году. При поддержке Фонда Президентских грантов была восстановлена липовая аллея в честь всех жителей д. Федяшево, погибших в годы Великой Отечественной войны.