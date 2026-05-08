В Тульском онкоцентре появилось новейшее реабилитационное оборудование. Три современных тренажера поступили в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Что привезли:

  • Медицинскую беговую дорожку с биологической обратной связью — предназначена для безопасной тренировки ходьбы и дозированной физической нагрузки.
  • Ударно-волновой комплекс — применяется для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата и уменьшения болей.
  • Велотренажер с пассивными и активными режимами — способствует восстановлению мышечной массы и повышению выносливости.

Благодаря новому оборудованию врачи смогут эффективнее помогать пациентам проходить реабилитацию.