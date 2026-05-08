В Тульском онкоцентре появилось новейшее реабилитационное оборудование. Три современных тренажера поступили в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
Что привезли:
- Медицинскую беговую дорожку с биологической обратной связью — предназначена для безопасной тренировки ходьбы и дозированной физической нагрузки.
- Ударно-волновой комплекс — применяется для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата и уменьшения болей.
- Велотренажер с пассивными и активными режимами — способствует восстановлению мышечной массы и повышению выносливости.
Благодаря новому оборудованию врачи смогут эффективнее помогать пациентам проходить реабилитацию.