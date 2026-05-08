На работы потратят более 100 миллионов рублей.

В Туле стартовало благоустройство сквера на пересечении улицы Федора Смирнова и Красноармейского проспекта. На работы направят более 100 млн рублей из бюджетов разных уровней, рассказали в городской администрации.

Подрядчик приступил к работам в середине апреля. Сейчас на территории завершают демонтаж старого асфальта и плитки, ранее здесь убрали аварийные деревья. На объекте ежедневно работает около 20 человек и несколько единиц техники.

«Приступаем к монтажу наружного освещения. Ранее был произведен демонтаж старых опор освещения. Их было 24. Взамен будут установлены 45 световых опор с дополнительным прожекторным освещением на игровые площадки и на зоны с малыми архитектурными формами. А также начинаем укладку нового плиточного покрытия, оно будет цветное», — рассказал представитель подрядной организации Артем Крючков.

Территорию площадью 11 тысяч квадратных метров разделят на четыре зоны: игровую, памятную, зону ожидания и набережную. В сквере установят лавочки, урны, качели, спортивные и детские площадки, а также проведут масштабное озеленение.

Особое внимание уделят зоне у реки: здесь благоустроят дорожки, укрепят склоны и оборудуют места для отдыха. Кроме того, запланирован ремонт постамента памятника и обновление гранитной облицовки.