9 мая, в День Победы:

« на площади Победы и прилегающих территориях, прилегающие к площади, запрещена остановка и стоянка с 00.00 до 18.00, ограничено движение с 6.00 до 1800;

запрещены остановка и стоянка с 00.00 до 23.00, ограничено движение с 6.00 до 23.00 по ул. Менделеевской, на участке от ул. Тургеневской до Крестовоздвиженской площади и по ул. Розы Люксембург, на участке от ул. Никитской до ул. Советской;

запрещены остановка и стоянка с 00.00 до 13.00, ограничено движение с 6.00 до 13.00 (в т. ч. муниципальный общественный транспорт с 8.00 до 13.00) на пл. Ленина, на Крестовоздвиженской пл., по ул. Фридриха Энгельса, на участке от ул. Советской до Крестовоздвиженской площади, по ул. Революции, на участке от ул. Советской до ул. Менделеевской, по ул. Союзной, по ул. Благовещенской, в Денисовском переулке, в Черниковском переулке, в Благовещенском переулке, по ул. Советской, на участке от ул. Тургеневской до ул. Ф. Энгельса, на пр. Ленина, на участке от ул. Советской до ул. Пушкинской.

Дополнительно запрещены остановка и стоянка с 00.00 до 13.00 на площади Восстания, на парковочном пространстве, расположенном между домом 1-г по ул. Демонстрации и ул. Ф. Энгельса » .

Иммерсивный квест и салют

Из-за иммерсивного маршрута-квеста «Свет победы на Проспекте» с 00.00 до 19.00 запрещена остановка и стоянка, а с 9.00 до 19.00 ограничено движение на улице Гоголевской (от проспекта Ленина до Тургеневской).

Из-за салюта 9 мая с 8.00 до 23.00 будет запрещена остановка и стоянка на съездах к набережной реки Упы, на самой набережной и на разворотном кольце у ТРЦ «Макси».

Движение транспорта будет ограничено с 20.00 до 23.00 в районе площади Ленина, на Крестовоздвиженской площади, а также на улицах Менделеевской, Дзержинского, Никитской, Тургеневской, Фридриха Энгельса, Революции, Союзной, Галкина, Демидовской, Пролетарской, Советской, Октябрьской и других.

Городской транспорт

Общественный пассажирский транспорт пойдет по изменной схеме. Подробности - в галерее.

Парковки

До 12 мая запрещены остановка и стоянка на площади Ленина, на парковочном пространстве, расположенном вдоль площади Ленина, на участке от ул. Советской до ул. Менделеевской, на парковочном пространстве по ул. Менделеевской (нечетная сторона), прилегающем к площади Ленина.

Платные парковочные пространства исторического центра (до ул. Советской) в период по 12 мая работают бесплатно.