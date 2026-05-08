Госавтоинспекция Тульской области предупреждает водителей об усилении рейдов в праздничные и выходные дни. Цель — предотвратить рост аварийности, связанной с вождением в состоянии алкогольного опьянения.
Сотрудники ГАИ сосредоточат усилия на участках рядом с местами массовых гуляний и праздничных мероприятий; возле торговых точек, продающих алкоголь и т. д.
«Не будьте равнодушны к проблеме пьянства за рулём! Сообщайте в полицию о водителях, ведущих себя неадекватно или управляющих машиной в нетрезвом состоянии», — обращаются правоохранители.
Сообщить о нарушениях можно по следующим телефонам:
- Дежурная часть УМВД: 02.
- Дежурная часть ОБ ДПС Госавтоинспекции (М-2 «Крым» и М-4 «Дон»): 32-32-53 или 32-32-54.
- Горячая линия «Нетрезвый водитель»: 32-38-38.