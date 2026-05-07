С начала сезона зарегистрировано 179 случаев присасывания клещей к жителям Тульской области (в 43 случаях были покусаны дети). Это на 52% ниже аналогичного периода прошлого года (378 случаев).

За прошедшую неделю за медицинской помощью обратилось 57 человек, пострадавших от клещей (17 из них – дети). Клещи атакуют туляков во дворах домов, на садовых участках и огородах, в лесах, а также на кладбищах.

Проверить клеща на наличие возбудителей клещевых инфекций можно на базе аккредитованных лабораторий. Уже исследован 171 клещ, снятый с людей, и 100 клещей, собранных в природных биотопах. Общая инфицированность боррелиями составила 14,6%, анаплазмой – 8,2%.

В Тульской области ведётся акарицидная обработка территории, охвачено 66 га. Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается.