Глава региона отметил, что «Узловский молочный комбинат» активно развивается и является одним из ключевых объектов агропромышленного комплекса региона. Ежемесячно там производится порядка 2500 тонн готовой продукции.

Предприятие является социально активным: кроме поддержки детских садов, школ, участников СВО оно активно внедряет мероприятия демографического стандарта.

Губернатор поблагодарил руководство комбината за присоединение к инициативе по корпоративной поддержке рождаемости. В апреле комбинат подписал соглашение о поддержке демографии в регионе.

Оно предусматривает выплаты в размере 500 тысяч рублей за первого ребенка, 750 тысяч рублей – за второго и 1 млн рублей – за третьего и последующих детей.

Василий Величковский рассказал о планах развития. Предприятие делает ставку на импортозамещение и собственные технологии. В частности, комбинат разработал уникальную энерго- и ресурсосберегающую технологию производства сыров. Оборудование при этом либо собственного производства, либо от российских поставщиков.