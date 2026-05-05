Определён лучший колокольный звонарь среди осуждённых УФСИН России по Тульской области. В регионе завершился отборочный этап конкурса для осуждённых, владеющих искусством колокольного звона.

Участники из различных исправительных учреждений показали как традиционные приёмы («трезвон», «благовест», «перезон» и «перебор»), так и оригинальные, собственного сочинения варианты звонов. При оценке выступлений учитывались устойчивый темп, ритмическая структура, наличие акцентов и цезур, а также динамика при неизбежной механичности работы с ритмом.

По итогам прослушиваний лучшим признан осуждённый из исправительной колонии № 5. Его конкурсная запись направлена для участия во всероссийском этапе.