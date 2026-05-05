Получить разъяснения и рекомендации экспертов смогут все желающие.

Специалисты регионального Управления Роспотребнадзора и «Центра гигиены и эпидемиологии в Тульской области» проводят бесплатные консультации в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг.

Потребители и предприниматели смогут получить ответы на все вопросы, связанные с потребительским законодательством, а также рекомендации по проблемным вопросам в области розничной торговли, услуг связи, медицинских, финансовых, бытовых и других услуг.

Сотрудники ведомства расскажут, как действовать в той или иной ситуации, обозначат возможные пути разрешения спорных ситуаций, помогут подготовить досудебную претензию или проект искового заявления.

Консультации пройдут в среду, 6 мая, с 9.00 до 18.00 по следующим адресам: