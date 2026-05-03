В понедельник, 4 мая, тульский «Арсенал» сыграет с «Ротором». Для обеспечения безопасности движения на прилегающих к Центральному стадиону улицах временно ограничат движение и стоянку транспорта.

Ограничения коснутся участков от ул. Мориса Тореза до пр. Ленина по ул. Жаворонкова, от ул. Жаворонкова до проезда Тимирязева по ул. Мориса Тореза, от ул. Н. Руднева до пр. Ленина по ул. Агеева.

До 22.00 будут запрещены остановка, стоянка и движение всех видов транспортных средств. Администрация города просит автомобилистов учитывать эти сведения при планировании поездок.