Традиционно во Всероссийском субботнике приняли участие сенатор РФ, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Николай Воробьев, глава города Тулы, руководитель фракции «Единая Россия» в Тульской городской Думе Алексей Эрк, депутаты и волонтеры «Молодой Гвардии» провели работы по благоустройству на территории воинского кладбища, где захоронены защитники Отечества.

Участники субботника провели комплексную уборку: очистили территорию от пыли, сухих листьев и мусора, привели в порядок прилегающие дорожки и участки. Особое внимание было уделено восстановительным работам - активисты помогли в покраске входной группы, а также заменили выцветшие и поврежденные флаги на новые.

Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», сенатор РФ Николай Воробьев отметил:

«Единая Россия сегодня традиционно присоединилась к общероссийскому субботнику. В течение всего месяца наши активисты работали в общественных местах, на воинских захоронениях, приводили в порядок мемориалы. И сегодня - завершающий день. Мы собрались здесь, на этом святом месте для каждого туляка, чтобы навести порядок, почтить память наших героев и поговорить о том, что действительно важно. Каждый субботник - это не только труд, это общение, объединение, подтверждение того, что мы едины и готовы выполнять поставленные задачи».

Проведение подобных мероприятий является важной частью патриотического воспитания молодежи и проекта партии «Единая Россия» «Историческая память».

«Воин жив, пока о нем помнят. Здесь захоронены люди, которые честно и самоотверженно служили нашей стране, не жалея своих жизней. Мы считаем своим долгом приходить сюда, чтобы поддерживать порядок и помогать, в том числе, родственникам. Это наша общая ответственность - сохранять память о героях и заботиться о том, чтобы места их захоронения всегда находились в достойном состоянии. Низкий поклон и вечная память нашим героям», - сказал глава города Тулы, руководитель фракции «Единая Россия» в Тульской городской Думе Алексей Эрк.