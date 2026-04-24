В Туле из-за долгов управляющей компании «Новый город» под угрозой отключения оказались 15 крышных котельных, которые отапливают многоквартирные дома. Долг превысил 12 миллионов рублей.

Оплата за газ, поставляемый в крышные котельные, производится жителями на счета управляющей компании. Далее УК должна перечислять собранные денежные средства напрямую поставщику ресурса.

«Однако ООО „Новый город“, собственником которого с 1 октября 2025 года является Санкт-Петербургское ООО „Управление проектами“, своих обязательств не исполняет», — сообщает «Газпром межрегионгаз Тула».

Поставщик газа уже направил заявление в УМВД России по Тульской области с просьбой привлечь руководство УК к уголовной ответственности.

Уточняется, что руководство управляющей компании игнорирует приглашения на совещания в администрации города и правительства региона, где обсуждается вопрос погашения долга.



В сложившейся ситуации «Газпром межрегионгаз Тула» напоминает жильцам, что они имеют законное право сменить управляющую компанию, которая не справляется со своими обязанностями.