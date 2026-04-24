Сегодня, 24 апреля, губернатор Тульской области Дмитрий Миляев встретился с известным российским режиссёром Сергеем Урсуляком. Главной темой переговоров стала организация съемок новой российской экранизации романа-эпопеи Льва Толстого «Война и мир».

В 2028 году Тульская область станет центром всероссийских торжеств по случаю 200-летия со дня рождения Льва Толстого. Премьера сериала, по планам, должна стать одним из ключевых событий юбилейного года.

Сергей Урсуляк рассказал, что для работы над сериалом будут задействованы различные локации на территории Тульской области. Особое внимание съемочная группа уделит поиску архитектурных объектов и созданию городских пейзажей, способных достоверно передать атмосферу России начала XIX века.

Губернатор заверил, что региональное правительство окажет проекту всестороннее содействие, и уже дал соответствующие поручения профильным ведомствам.

Производством масштабной экранизации займутся телеканал «Россия», кинокомпании «Москино» и ведущие онлайн-кинотеатры. В настоящее время идёт утверждение актёрского состава.

Режиссером сериала выступит Сергей Урсуляк — лауреат Государственной премии РФ, обладатель двух премий «Кинотавр», двух «Ника» и пяти «Золотых орлов». Он известен как мастер экранизаций, на его счету такие знаковые проекты, как «Тихий Дон», «Жизнь и судьба» и «Ненастье».