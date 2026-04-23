  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Вода чище, чем год назад: тульский Роспотребнадзор отчитался о снижении доли плохих проб - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Вода чище, чем год назад: тульский Роспотребнадзор отчитался о снижении доли плохих проб

Показатели улучшились на 0,7 % (с 9,4% до 8,7%).

Фото из архива Myslo.

В Тульской области подвели итоги масштабного мониторинга качества питьевой воды. Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, в первом квартале 2026 года было отобрано и исследовано 2536 проб из системы централизованного водоснабжения.

Проверка проводилась по всему спектру показателей безопасности: микробиологическим, органолептическим, химическим и паразитологическим. Пробы забирались на всех этапах — от источников и водопроводов до разводящей сети, то есть воды, поступающей непосредственно к потребителям.

По результатам исследований, доля проб, не соответствующих гигиеническим нормативам, составила 8,7%. Для сравнения, в первом квартале 2025 года этот показатель был выше — 9,4%. 

Специалисты проанализировали ситуацию на разных участках системы водоснабжения. В магистральных водоводах процент неудовлетворительных проб по химическим показателям снизился с 26,1% до 24,1%. Однако по микробиологии зафиксирован небольшой рост: с 0,6% до 1,1%.

В распределительной сети (трубы в жилых кварталах) показатели качества воды улучшились более заметно. Доля проб, не прошедших проверку по химическим показателям, снизилась с 14,7% до 14,1%, а по микробиологическим — с 2,1% до 1,4%.

В Роспотребнадзоре пояснили, что отклонения от норм в основном связаны с повышенным содержанием солей общей жёсткости, железа общего и стронция стабильного. Также фиксировались нарушения по органолептическим показателям (цветность, мутность, запах).

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 12:39 −1
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
чистота воды проверка Управление Роспотребнадзора по Тульской области
Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Новомосковске жители проверили свою грамотность и написали «Тотальный диктант»
В Новомосковске жители проверили свою грамотность и написали «Тотальный диктант»
В Тульской области зафиксирован рост рождаемости в молодых семьях
В Тульской области зафиксирован рост рождаемости в молодых семьях

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.