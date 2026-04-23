В Тульской области за три месяца в ДТП пострадали 24 ребенка

За первые три месяца 2026 года на дорогах Тульской области произошло 27 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали дети и подростки до 16 лет, рассказали в региональной Госавтоинспекции.

В 20 случаях дети были пассажирами, а 24 ребенка получили травмы различной степени тяжести.

Использование специальных детских удерживающих устройств (автокресел, бустеров) снижает риск травм и смертельного исхода в четыре раза. Автокресло надёжно фиксирует ребёнка, предотвращая его перемещение по салону при резком торможении или столкновении. Это позволяет избежать ударов о двери, потолок и другие части автомобиля.

Госавтоинспекция Тульской области напоминает автовладельцам о строгом соблюдении правил перевозки детей. За нарушение требований к перевозке несовершеннолетних предусмотрен штраф в размере 5000 рублей (ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ).

Водителей-родителей призывают ответственно относиться к безопасности детей.