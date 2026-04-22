Тулякам напомнили о короткой рабочей неделе с 27 апреля

В этом году майские праздники продлятся всего шесть дней.

В конце апреля туляков ждет короткая рабочая неделя, после которой начнутся майские праздники. Граждане будут работать с понедельника, 27 апреля, по четверг, 30 апреля.

Затем последуют три дня отдыха — с 1 по 3 мая. При этом 30 апреля является предпраздничным днём, поэтому рабочий день будет сокращён на один час.

Согласно производственному календарю, в 2026 году у жителей России будет несколько периодов для отдыха. В мае это будут дни с 1-го по 3-е число в честь Праздника Весны и Труда, а также с 9 по 11 мая в связи с празднованием Дня Победы.

В июне период отдыха в связи с празднованием Дня России продлится с 12-го по 14-е число. В ноябре выходным днём в честь Дня народного единства станет 4 ноября. Также днём отдыха будет 31 декабря 2026 года.