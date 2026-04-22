  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Тулякам напомнили о короткой рабочей неделе с 27 апреля - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Тулякам напомнили о короткой рабочей неделе с 27 апреля

В этом году майские праздники продлятся всего шесть дней.

Фото Алексея Пирязева.

В конце апреля туляков ждет короткая рабочая неделя, после которой начнутся майские праздники. Граждане будут работать с понедельника, 27 апреля, по четверг, 30 апреля.

Затем последуют три дня отдыха — с 1 по 3 мая. При этом 30 апреля является предпраздничным днём, поэтому рабочий день будет сокращён на один час.

Согласно производственному календарю, в 2026 году у жителей России будет несколько периодов для отдыха. В мае это будут дни с 1-го по 3-е число в честь Праздника Весны и Труда, а также с 9 по 11 мая в связи с празднованием Дня Победы.

В июне период отдыха в связи с празднованием Дня России продлится с 12-го по 14-е число. В ноябре выходным днём в честь Дня народного единства станет 4 ноября. Также днём отдыха будет 31 декабря 2026 года.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
Фотограф:
сегодня, в 09:50 +2
Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.