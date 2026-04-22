Воловский любитель пьяной езды лишился автомобиля

Об этом сообщает областная прокуратура.

В Богородицке 52-летний житель Волово признан виновным в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Судом установлено, что 26 февраля пьяный обвиняемый, ранее привлекавшийся к ответственности за отказ от медосвидетельствования, катался по поселку на своем «Рено». Манера вождения мужчины привлекла внимание сотрудников ГАИ, которые остановили автомобиль.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 300 часов принудительных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года 10 месяцев.

Автомобиль марки «Рено», принадлежащий осужденному, конфискован в собственность государства.

сегодня, в 10:10 +2
