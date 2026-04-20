Звездопад Лириды туляки смогут увидеть 22 апреля

В ночь на 22 апреля туляки смогут наблюдать пик весеннего звездопада Лириды. Метеорный поток достигнет максимальной активности около 23.00 по московскому времени.

По оценкам астрономов, на идеально темном небе можно будет увидеть до 20 падающих звезд в час. Чтобы наблюдение было комфортным, специалисты рекомендуют:

уехать подальше от городской засветки;

взять с собой теплое одеяло или плед;

запастись горячим чаем или кофе.

Звездопад будет продолжаться всю ночь, вплоть до рассвета. Однако у Лирид короткий и резкий пик, поэтому именно в ночь на 22 апреля шансы увидеть метеоры самые высокие.

Если вы пропустите это событие, следующая возможность загадать желание представится уже 6 мая. В этот день ожидается пик метеорного потока — Аквариды.

