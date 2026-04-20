  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Звездопад Лириды туляки смогут увидеть 22 апреля - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Звездопад Лириды туляки смогут увидеть 22 апреля

Для наблюдения эксперты советуют уехать подальше от городской засветки.

Звездопад Лириды туляки смогут увидеть 22 апреля
Фото freepik.com.

В ночь на 22 апреля туляки смогут наблюдать пик весеннего звездопада Лириды. Метеорный поток достигнет максимальной активности около 23.00 по московскому времени.

По оценкам астрономов, на идеально темном небе можно будет увидеть до 20 падающих звезд в час. Чтобы наблюдение было комфортным, специалисты рекомендуют:

  • уехать подальше от городской засветки;
  • взять с собой теплое одеяло или плед;
  • запастись горячим чаем или кофе.

Звездопад будет продолжаться всю ночь, вплоть до рассвета. Однако у Лирид короткий и резкий пик, поэтому именно в ночь на 22 апреля шансы увидеть метеоры самые высокие.

Если вы пропустите это событие, следующая возможность загадать желание представится уже 6 мая. В этот день ожидается пик метеорного потока — Аквариды.
 

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 08:00 +1
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
звездопад Лириды
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 21 апреля: до +10 и небольшие осадки

сегодня

111

813

7

Дежурная часть
Бастрыкин потребовал доклад о силовом вторжении в дом семьи участника СВО в Тульской области

сегодня

41

1459

2

Жизнь Тулы и области
Федеральные эксперты поддержали проект «Трамвайные диаметры Тулы»

вчера

38

1765

-3

Жизнь Тулы и области
Псих из «Физрука» Владимир Сычев тульским школьникам: «Институт спас меня от шпаны»

вчера

17

1357

0

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Бастрыкин потребовал доклад о силовом вторжении в дом семьи участника СВО в Тульской области
Бастрыкин потребовал доклад о силовом вторжении в дом семьи участника СВО в Тульской области
Погода в Туле 21 апреля: до +10 и небольшие осадки
Погода в Туле 21 апреля: до +10 и небольшие осадки

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.