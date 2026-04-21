Бастрыкин потребовал доклад о силовом вторжении в дом семьи участника СВО в Тульской области

Председатель СК РФ взял на личный контроль ситуацию вокруг инцидента с семьей бойца спецоперации в Донском.

Ранее в городе Донском сотрудники правоохранительных органов проникли в дом, где проживает семья ветерана СВО. Как сообщал Myslo, в ходе оперативных мероприятий полицейские применили физическую силу, в результате чего близкие военнослужащего получили травмы.

Региональный следственный отдел СКР уже организовал доследственную проверку. Действия стражей порядка предварительно квалифицированы по статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Проверку проводит и УМВД.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя тульского управления СК Александру Никольскому незамедлительно представить доклад о результатах проверки, а также дать правовую оценку всем доводам, изложенным в публикациях СМИ.

