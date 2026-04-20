  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. Полиция взяла штурмом дом ветерана СВО: инвалида перепутали с преступником  - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Полиция взяла штурмом дом ветерана СВО: инвалида перепутали с преступником 

ЧП случилось в Донском Тульской области. Уголовная ответственность грозит теперь и нападавшим, и потерпевшим.

В Тульской области правоохранители по ошибке вломились в дом ветерана СВО 37-летнего Сергея Задеева. По словам мужчины, вооруженные оперативники избили его, скрутили его жену Екатерину и сильно напугали троих их детей. Инцидент произошел 15 апреля в Донском. 

«Около 8 утра меня разбудил один из сыновей — ребенок проснулся, услышав стук в калитку. Я подумала, что приехали рабочие — встала одеваться, чтобы пойти их встретить. Вдруг сын испуганно закричал, что через забор лезут дяденьки с автоматами. Я подбежала к окну и увидела вооруженных мужчин. Считанные секунды и они уже ломятся в нашу дверь. Я толком еще не проснулась, не оделась, стала спрашивать кто они и что им нужно, приоткрыла дверь — оттуда стали на меня кричать и с силой вырвали дверь, забежали к нам в дом. Один из вооруженных мужчин сразу схватил меня и стал заламывать мне руки за спину, я закричала от боли», — рассказала Екатерина Задеева изданию «Регнум».

По информации Myslo, дом, который семья Задеевых купила в Донском, ранее принадлежал гражданину, находящемуся в розыске. И силовики перепутали хозяев с подозреваемым. В отношении полицейских в настоящий момент проводится проверка:

«По факту возможного превышения должностных полномочий сотрудниками правоохранительных органов в настоящее время в следственными органами СК России по Тульской области проводится процессуальная проверка. Все обстоятельства устанавливаются», — сообщили Myslo в пресс-службе регионального СК.

Отметим, что уголовное дело теперь грозит и Сергею Задееву. Пытаясь защитить семью, инвалид-колясочник оскорбил представителей власти и толкнул одного из них. 

Сергей Задеев ушел на фронт в мае 2022 года. Сражался в боях на Харьковском и Кременном направлениях, позже стал командиром отделения саперов на Херсонском направлении. В феврале 2025 года ему оторвало обе ноги, товарищи вынесли его из боя, после госпиталя он служить больше не смог и вернулся в Донской, где и приобрел дом. 

upd. 14.08. Добавлен комментарий пресс-службы областного УМВД:

В УМВД России по Тульской области проводится проверка по факту пресечения противоправных действий гражданина

«15 апреля 2026 года в Донском сотрудниками правоохранительных органов региона были проведены профилактические мероприятия, направленные на выявление и пресечение преступлений и административных правонарушений.

В одном из частных домовладений был выявлен гражданин, который при виде стражей правопорядка стал совершать неадекватные действия в отношении сотрудников полиции. Полицейские неоднократно призывали мужчину к соблюдению норм правопорядка, после чего предприняли меры к пресечению его противоправных действий.

В настоящее время в УМВД России по Тульской области по данному факту проводится проверка. Следственными органами будет дана правовая оценка действиям гражданина, а также сотрудников правопорядка».

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 13:34
Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.