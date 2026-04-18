Туляки смогут увидеть в небе парад планет 18 апреля

Без телескопа на небе можно будет увидеть Сатурн, Марс, Меркурий.

Сегодня, 18 апреля, туляки смогут стать свидетелями редкого астрономического явления — «Парада планет». В узком секторе неба над восточным горизонтом выстроятся сразу четыре небесных тела: Сатурн, Марс, Меркурий и Нептун.

Явление будет заметно не только 18 апреля, но и в течение нескольких дней после этой даты. Максимальное сближение планет произойдет 20 апреля около 13.00 по московскому времени.

Следующий парад ожидается 12 июня, а 8 июня произойдет красивое для наблюдения событие — сближение на небе двух самых ярких планет, Венеры и Юпитера.