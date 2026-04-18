новости
новости
Туляки смогут увидеть в небе парад планет 18 апреля

Без телескопа на небе можно будет увидеть Сатурн, Марс, Меркурий.

Туляки смогут увидеть в небе парад планет 18 апреля
Фото freepik.com.

Сегодня, 18 апреля, туляки смогут стать свидетелями редкого астрономического явления — «Парада планет». В узком секторе неба над восточным горизонтом выстроятся сразу четыре небесных тела: Сатурн, Марс, Меркурий и Нептун.

Явление будет заметно не только 18 апреля, но и в течение нескольких дней после этой даты. Максимальное сближение планет произойдет 20 апреля около 13.00 по московскому времени.

Следующий парад ожидается 12 июня, а 8 июня произойдет красивое для наблюдения событие — сближение на небе двух самых ярких планет, Венеры и Юпитера.

Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
Парад планет
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 18 апреля: ветрено и до +14

сегодня

209

2424

3

Жизнь Тулы и области
Туляк не попал в СИЗО после кражи 10 головок сыра из магазина на Косой горе

сегодня

34

1254

1

Дежурная часть
Стало известно, что загорелось на заводе Haval в Узловой

сегодня

27

3384

1

Дежурная часть
В Белеве директор хлебозавода похитила со счетов предприятия более 15 млн рублей

сегодня

25

1299

2

«ТЗМС» прошел в 1/4 плей-офф Высшей лиги: фоторепортаж с матча против «Факела-Юкиора»
«ТЗМС» прошел в 1/4 плей-офф Высшей лиги: фоторепортаж с матча против «Факела-Юкиора»
Камеры на дорогах Тульской области снизили число аварий почти на 30%
Камеры на дорогах Тульской области снизили число аварий почти на 30%

