Миляев поздравил бойца СВО Владислава Панова и подарил «Летопись семьи» на свадьбе

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев посетил свадьбу участника специальной военной операции, художника Владислава Панова. Глава региона не только поздравил молодоженов, но и вручил главе семьи уникальный подарок — «Летопись семьи». Регистратор отметила, что такая традиция существует только в Тульской области.

Панов познакомился со своей невестой случайно, когда его как участника СВО пригласили в детский сад, где она работает. Заведующая провела ему экскурсию, и с первого взгляда между ними возникла симпатия.

«Я сидел в кафе и в моменте понял: ты никогда не дождёшься нужного момента, чтобы сделать предложение. И я решил сам создать этот момент», — рассказал Владислав.

В дальнейшем молодожены мечтают путешествовать и строить крепкие, здоровые отношения.

«Я желаю только одного, чтобы мы всегда находились в гармонии и слышали и понимали друг друга. Это очень важно для семьи», — отметил Владислав.

Губернатор Дмитрий Миляев поблагодарил семью за то, что его пригласили на торжество. Глава региона рассказал, как Валентина Матвиенко, узнав о предстоящей свадьбе Владислава и приглашении на свадьбу, передала через него свои поздравления и подарок.

«Владислав, конечно, уникальный человек… Он нашёл в себе силы жить, он сегодня активно участвует в нашем проекте, рисует, открыл себе художественный талант. С моей точки зрения, абсолютно жизнерадостный человек», — подчеркнул чиновник.

Губернатор дал напутствие молодой семье:

«Я хочу пожелать, чтобы вы любили друг друга, чтобы вы с максимальным вниманием друг к другу относились… Поддерживайте друг друга, идите рядом друг с другом по жизни. Я убеждён, что у вас будет большая крепкая семья».

Напомним, ранее мы рассказывали, что художник Владислав Панов пригласил Миляева на свадьбу во время открытого диалога губернатора с участниками 3-го модуля программы «Герой 71».

«Это приглашение — маленькая благодарность Дмитрию Вячеславовичу за моё участие в программе „Герой 71“, за ту невероятную поддержку, которую мне оказали организаторы и представители регионального правительства, за то, что я не остался „не у дел“, не чувствую себя брошенным и обделённым, — отмечал Владислав.