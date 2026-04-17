В Белеве директор хлебозавода похитила со счетов предприятия более 15 млн рублей

Почти два с половиной года женщина перечисляла деньги якобы на подотчётные нужды, а также завышала себе зарплату.

В Белеве директор хлебозавода похитила со счетов предприятия более 15 млн рублей

Суворовский межрайонный суд огласил приговор экс-гендиректору ООО «Традиции Белева» за хищение более 15 млню рублей. Женщине вменялось присвоение, совершенное с использованием служебного положения, в особо крупном размере.

Установлено, что подсудимая с 2014 года возглавляла ООО «Белевский хлеб». В 2017 году организация переименована в ООО «Традиции Белева». Будучи руководителем, подсудимая контролировала движение денег по счетам предприятия и вела их учёт.

С января 2021 по июль 2023 года женщина регулярно переводила деньги с расчетного счета ООО «Традиции Белева» на свои личные банковские карты. В качестве назначения платежа указвалась «выплата под отчет» и «прочие выплаты». Одновременно подсудимая незаконно завышала себе зарплату и начисляла дополнительные премии.

За почти два с половиной года гендиректор «увела» со счетов предприятия более 15 млн рублей. На суде она полностью признала вину и частично возместила ущерб. Её приговорили к пяти годам лишения свободы условно.

сегодня, в 12:29 +2
