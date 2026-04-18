  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Туляк не попал в СИЗО после кражи 10 головок сыра из магазина на Косой горе - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Туляк не попал в СИЗО после кражи 10 головок сыра из магазина на Косой горе

Ущерб составил 11 232 рубля.

Фото freepik.com.

В Туле суд не стал заключать под стражу мужчину, которого обвиняют в краже сыра из супермаркета.

По версии следствия, в апреле 2026 года молодой человек украл из магазина «Атак» на Косой Горе 10 головок сыра «Ламбер». Ущерб составил 11 232 рубля.

Следователь просил заключить мужчину под стражу, так как это преступление средней тяжести (до 5 лет лишения свободы), а сам обвиняемый совсем недавно освободился из колонии (в феврале 2026 года) и уже имеет судимости.

Судья не нашел оснований для ареста. Было решено, что для обвиняемого в ненасильственном преступлении средней тяжести такая строгая мера, как заключение под стражу, не требуется. 
 

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 13:25 0
Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.