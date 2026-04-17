Проект новой тульской набережной создадут до 1 декабря

Об этом стало известно на заседании рабочей группы по продлению набережной Упы.

Глава региона обозначил ключевые сроки проектирования будущей набережной в областном центре. Поставлена задача до 1 декабря 2026 года подготовить общую визуальную концепцию и мастер-план общественного пространства, а также разработать проект обустройства первого этапа, реализация которого запланирована на 2027 год.

При этом до 15 июня 2026 года будут подведены итоги голосования по двум участкам, по результатам которого определится территория для старта работ. Губернатор также поручил до 1 июня сформировать четкий план мероприятий рабочей группы с указанием сроков и ответственных лиц, чтобы избежать задержек на предварительных этапах вроде топосъемки.

«Возьмём как задачу разработку концепции новой набережной в срок до 1 декабря 2026 года», — подчеркнул глава региона.