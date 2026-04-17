  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Туляков спросят, что они хотят видеть на новой набережной - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Туляков спросят, что они хотят видеть на новой набережной

Губернатор поручил сделать эту работу простой, системной и понятной.

На заседании межведомственной рабочей группы по подготовке и реализации проекта продолжения набережной обсудили, как учесть мнения и пожелания туляков в проекте новой набережной.

«Нужно активное взаимодействие с жителями, — сказал глава региона. — Не знаю, в курсе Олег Аркадьевич (Шапиро. — Прим. авт.) или нет, но мы для себя выбрали миссию: „Тульская область — территория семейного счастья“. Это значит, что жителям любого возраста должно быть комфортно. И следовательно, мнение всех категорий людей мы должны учесть».

Он обратил внимание, что на заседание рабочей группы пригласили молодых архитекторов.

«Это первое касание к проекту. И надо подумать, как взаимодействовать со всеми жителями, чтобы туляки понимали, куда мы движемся. Чтобы всем было интересно, чтобы пространство на берегу Упы было современным, чтобы было комфортно мамам с колясками, чтобы можно было заниматься северной ходьбой и так далее, нужно системно и качественно взаимодействовать с жителями, — сказал Дмитрий Миляев. — Тогда получим результат, к которому стремимся».

Губернатор предложил собрать предложения и идеи разных возрастных групп туляков, проанализировать и использовать в проекте.

«Механизмы коммуникаций должны быть понятными, не просто „давайте спросим“. Если мы открываем шлюз, он должен быть абсолютно понятен для жителей. Где-то очные встречи, где-то через цифровые сервисы. Но все должно быть системно».

Он поблагодарил Олега Шапиро, потому что набережная, созданная по его проекту в 2018 году, стала украшением города. Напомнил, что проект состоялся благодаря Алексею Дюмину.

«Есть поговорка: невозможно осчастливить против воли. Поэтому нужно в едином порыве двигаться к реализации этого проекта», — сказал Дмитрий Миляев.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 15:31 −1
Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Продление Казанской набережной станет юбилейным подарком к её 10-летию
Продление Казанской набережной станет юбилейным подарком к её 10-летию
Проект новой тульской набережной создадут до 1 декабря
Проект новой тульской набережной создадут до 1 декабря

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.