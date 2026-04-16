В Туле расширили аренду детских товаров: теперь можно взять напрокат вещи для детей до 2 лет

В Тульской области улучшили условия аренды детских товаров. Теперь воспользоваться услугой проката могут семьи с детьми до 2 лет включительно. До этого возраст был ограничен полутора годами.

Родители могут арендовать до 16 позиций нужных вещей, включая коляски, автокресла, видеоняни и другие полезные предметы.

Поддержка доступна следующим категориям семей:

молодые пары;

одинокие мамы с детьми до 2 лет;

студенты с маленькими детьми;

многодетные семьи;

семьи с ребёнком-инвалидом;

малоимущие семьи.

Только за первые месяцы 2026 года сервисом воспользовалось 278 семей (почти половина — жители Тулы). За всё время работы пункта проката было выдано более 3000 предметов. Наиболее популярны коляски, автокресла и видеоняни.

