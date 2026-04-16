С начала года 470 туляков получили бесплатные путевки в санатории

Фото Дмитрия Дзюбина.

С начала 2026 года отделение Соцфонда по Тульской области обеспечило санаторно-курортным лечением 470 жителей региона. На эти цели было направлено более 74,9 миллиона рублей.

Право на оздоровление за счет государства имеют федеральные льготники, которым лечение требуется по медицинским показаниям.

В этом году жители региона проходят лечение как в местных здравницах, так и в курортных зонах страны: Краснодарском крае, Ставрополье, Кабардино-Балкарии и Крыму. Профиль санатория подбирается строго по рекомендациям врача.

Длительность лечения зависит от категории граждан:

для льготников — 18 дней,

для детей с инвалидностью — 21 день,

для граждан с заболеваниями спинного и головного мозга — от 24 до 42 дней.

Всего в течение 2026 года планируется отправить на лечение более 2100 жителей Тульской области.

Чтобы встать в очередь, необходимо подать заявление в клиентской службе СФР, через портал Госуслуг или по почте. К заявлению нужно приложить медицинскую справку по форме 070/у. Все направления предоставляются в порядке очереди.

Также при наличии права фонд выдает специальные талоны на бесплатный проезд к месту лечения и обратно. Инвалиды I группы и дети-инвалиды могут взять с собой сопровождающего, которому также предоставляется путевка.