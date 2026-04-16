К 1 мая на тульских улицах запустят фонтаны

Сейчас специалисты занимаются подготовкой оборудования к новому сезону.

Фото: пресс-служба администрации Тулы

В четверг работы проводились на фонтанном комплексе в сквере им. Л. Н. Толстого. Представители компании-подрядчика промывали чаши и устанавливали форсунки.

В полный спектр работ входят разборка каркаса, снятие укрывного материала, обслуживание насосов, установка подводных светильников, снятие заглушек, установка форсунок, очистка чаш от мусора и грязи, заполнение системы водой, пусконаладка оборудования.

В областной столице будут работать восемь фонтанов: в сквере им. Л. Н. Толстого, на Крестовоздвиженской площади, в скверах Тульского академического театра драмы, им. В.А. Легасова, «Тулякам – Героям», «Октябрьский», Кировский и у мемориала «Защитникам неба Отечества».

Глава администрации города Илья Беспалов поручил запустить фонтаны к 1 мая. Перед стартом сезона будет проведён пробный запуск.