В ТулГУ прошел круглый стол «Без срока давности»

Студентам напомнили о преступлениях нацистов на тульской земле и усташей на Балканах.

В НИЦ БиоХимТех Тульского госуниверситета состоялся круглый стол, приуроченный ко Дню единых действий в память о геноциде советского народа в годы Великой Отечественной войны. Мероприятие объединило экспертов-историков, представителей следственных органов, прокуратуры и студентов.

Центральной темой обсуждения стали преступления против мирного населения на территории Тульской области. Тему правовой оценки событий военных лет изложил помощник прокурора Советского района Тулы Елисей Калиничев. Он акцентировал внимание на важности судебных процессов по признанию преступлений нацистов геноцидом народов СССР, которые в последние годы прошли во многих регионах России, восстанавливая историческую справедливость.

Начальник отдела кадров СУ СК РФ по Тульской области Екатерина Смирнова представила доклад, основанный на архивных материалах и современных расследованиях. Она подробно остановилась на фактах массовых казней, сожженных деревнях и угоне мирных жителей в рабство в период оккупации районов области в 1941 году.

– Мы продолжаем работу по установлению всех обстоятельств тех страшных дней. Это не просто история, это факты, имеющие юридическую оценку в рамках расследования уголовных дел о геноциде, – подчеркнула Екатерина Николаевна.

Особый отклик у аудитории вызвал международный блок круглого стола. Лектор Российского общества «Знание» Сергей Федосеев провел исторические параллели, выступив с темой «Геополитические концепции начала ХХ века как база создания проектов АнтиРоссия и АнтиСербия». Он наглядно показал, как идеология расового превосходства и колониальные планы Третьего Рейха были направлены не только против СССР, но и против братских славянских народов.

В онлайн-режиме к дискуссии подключился доцент Философского факультета Университета Баня-Луки, доктор исторических наук Никола Ожегович. Его выступление было посвящено трагическим страницам Второй мировой на Балканах. Кульминацией встречи стал премьерный показ в России документального фильма Николы Ожеговича «Усташский Альказар».

После просмотра фильма состоялось живое обсуждение. Студенты ТулГУ задавали вопросы о том, как противодействовать попыткам фальсификации истории и переписывания итогов Второй мировой войны. Участники единогласно отметили, что трагедия советского народа в годы войны не должна быть забыта, а работа по сохранению памяти о жертвах геноцида будет продолжена.