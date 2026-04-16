Суд разрешил открыть ранее опечатанное из-за антисанитарии кафе «Чико»

Центральный районный суд Тулы досрочно прекратил исполнение административного наказания в виде приостановления деятельности

кафе «Чико».

9 апреля работа заведения была приостановлена на 60 суток после того, как один из посетителей пожаловался на кишечную инфекцию. Проверка Роспотребнадзора нашла в кафе несколько нарушений, среди которых – хранение готовых изделий рядом с сырым мясом, отсутствие сроков годности на полуфабрикатах, а также просрочка в холодильницах.

Спустя шесть дней после закрытия заведения его владельцы сообщии, что все недочёты полностью устранены. Повторная проверка Роспотребнадзора допустила «Чико» к дальнейшей работе. Исполнение ООО «Кимчи» административного наказания было досрочно прекращено.