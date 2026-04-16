  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Суд разрешил открыть ранее опечатанное из-за антисанитарии кафе «Чико» - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Суд разрешил открыть ранее опечатанное из-за антисанитарии кафе «Чико»

На устранение недостатков владельцам заведения понадобилось меньше недели.

Суд разрешил открыть ранее опечатанное из-за антисанитарии кафе «Чико»

Центральный районный суд Тулы досрочно прекратил исполнение административного наказания в виде приостановления деятельности
кафе «Чико».

9 апреля работа заведения была приостановлена на 60 суток после того, как один из посетителей пожаловался на кишечную инфекцию. Проверка Роспотребнадзора нашла в кафе несколько нарушений, среди которых – хранение готовых изделий рядом с сырым мясом, отсутствие сроков годности на полуфабрикатах, а также просрочка в холодильницах.

Спустя шесть дней после закрытия заведения его владельцы сообщии, что все недочёты полностью устранены. Повторная проверка Роспотребнадзора допустила «Чико» к дальнейшей работе. Исполнение ООО «Кимчи» административного наказания было досрочно прекращено.

 

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 19:12 0
Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Советске пьяный военный ударил ножом беременную женщину: суд огласил приговор
В Советске пьяный военный ударил ножом беременную женщину: суд огласил приговор
В Туле водитель Haval обогнал в запрещенном месте
В Туле водитель Haval обогнал в запрещенном месте

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.