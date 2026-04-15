Где в Туле отключат электроэнергию 16 апреля

С 9 до 17 часов будут обесточены следующие дома:
- ул. Революции, 16,
- ул. Братьев Жабровых, 5, 10,
- ул. Рязанская, 3,
- ул. 1-й Волоховский пр-д, 1-19 (нечётн.), 2, 3-а, 4,
- ул. Волоховская, 1-7 (нечётн.),
- 2-й Волоховский пр-д, 2-20 (чётн.), 1-19 (нечётн.),
- ул. 2-я Волоховская, 1-19 (нечётн.), 6-20 (чётн.), 2, 4,
- 3-й Волоховский пр-д, 1-17 (нечётн.), 2-20 (чётн.), 1-а,
- 4-й Волоховский пр-д, 2-18 (чётн.), 1-15 (нечётн.), 1-а,
- ул. Овражная, 2-12 (чётн.),
- Мясново: Одоевское шоссе, 116,
- ул. М. Жукова, 4, 4-а, 5, 6, 8, 8-а, 8-б, 10,
- пос. 1-й Западный: ул. Д. Бедного, 21, 21-а,
- ул. Грибоедова, 21-37 (нечётн.),
- пос. 2-й Западный: ул. Маяковского, 22-46 (чётн.), 21, 23,
- пос. 1-й Западный: ул. Шолохова, 1-22 (чётн.), 1-21 (нечётн.),
- ул. Достоевского, 3-23 (нечётн.),
- ул. Л. Толстого, 64.