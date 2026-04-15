Тульский Росреестр ответил на пять важных вопросах о банкротстве физлиц

Как не дать себя обмануть и что нужно знать перед обращением к «помощникам»? Давайте разбираться.

Тульский Росреестр ответил на пять важных вопросах о банкротстве физлиц
Фото из архива Myslo.

Часто на глаза попадается реклама компаний, обещающих «быстро списать долги» или «закрыть все дела через банкротство». Некоторые фирмы называют себя «организаторами банкротства» и рассказывают, сколько дел они «успешно завершили».

Такие заявления могут вводить потенциальных клиентов таких «помощников» в заблуждение. На пять важных вопросов о процедуре банкротства и сопровождающих её «подводных камнях» ответила заместитель руководителя тульского Управления Росреестра Виктория Ишутина. 

 Кто на самом деле управляет процедурой банкротства?

– Важно понимать, что компании, предлагающие услуги по банкротству, – это посредники. Их задача – лишь помочь собрать документы и подать заявление в суд или МФЦ. Сама процедура банкротства проходит под контролем арбитражного суда и управляется арбитражным управляющим.

Для физических лиц – это финансовый управляющий, для юридических – конкурсный.  Именно он проводит инвентаризацию имущества, оспаривает подозрительные сделки (за последние 3 года, а иногда и до 10 лет), продает имущество и распределяет вырученные средства между кредиторами. Управляющий назначается судом и действует независимо от «фирмы-помощника».

– Существует ли «госпрограмма списания долгов»?

– Нет. В России нет единой государственной программы, которая автоматически «списывает» долги всем желающим. Но есть законные механизмы банкротства, которые действительно могут освободить от долгов – при соблюдении условий.

Например, для физических лиц существует два пути. Первый – через МФЦ (внесудебное банкротство). Подходит, если долг составляет от 25 тысяч до 1 млн рублей, исполнительное производство уже окончено, нет доходов и имущества, которое можно продать. Подробности можно найти здесь.

Второй путь – через Арбитражный суд (судебное банкротство). В этом случае все имущество должника (кроме единственного жилья) включается в конкурсную массу и продается. Даже доходы и имущество, приобретенные после начала процедуры, могут быть направлены на погашение долгов. Судебная процедура длится до полутора лет и может затянуться из-за оспаривания сделок.

– Что нельзя изъять?

– У должника нельзя изъять единственное жилое помещение (если оно не в ипотеке), земельный участок под этим домом (тоже при отсутствии ипотеки).

 На что не обращают внимание «помощники»?

– Многие компании умалчивают о серьезных последствиях банкротства. В течение пяти лет после завершения процедуры банкрот обязан сообщать банкам о своем статусе при оформлении кредита.

Три года он не сможет занимать руководящие должности (директор, учредитель и т. д.). Во время процедуры может быть запрещен выезд за границу. При выявлении фиктивного или преднамеренного банкротства возможна уголовная ответственность.

– Где можно получить реальную помощь?

– Если вы столкнулись с долгами и рассматриваете вариант банкротства, для внесудебной процедуры обращайтесь в МФЦ. Для судебного банкротства стоит детально проконсультироваться с юристом.

В Управление Росреестра по Тульской области возможно обратиться за консультацией о неправомерных действиях финансового управляющего, после введения процедуры банкротства и назначении арбитражного управляющего в деле о банкротстве.

Не доверяйте громким обещаниям вроде «списываем все без последствий». Банкротство – это серьезная правовая процедура, а не «волшебная кнопка». Но при грамотном подходе она может стать выходом из долговой ямы. Принимайте решения, основываясь на достоверной информации!

