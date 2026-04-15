Черви в глазах: грозит ли тулякам дирофиляриоз от укуса комаров?

В центральных регионах России, включая Московскую, Нижегородскую и Ярославскую области, зафиксирована вспышка дирофиляриоза — заболевания, при котором черви-паразиты поселяются в организме человека, чаще всего в глазах и легких.

В конце марта стало известно, что в Чебоксарах из глаза мужчины извлекли 20-сантиметрового червя. А в Дагестане местная жительница полгода жила с паразитом в организме, который попал к ней после укуса комара.

Раньше такие случаи были крайне редки и встречались в основном на юге страны. Теперь география распространения болезни расширяется, что эксперты связывают с изменением климата и потеплением.

Как проявляется болезнь?

Главная опасность дирофиляриоза — его скрытность. От момента укуса комара до первых симптомов может пройти от 3 месяцев до 2 лет. Когда паразит дает о себе знать, на теле появляется странная шишка или узелок размером до 2 см. Она может болеть, а может и не доставлять дискомфорта. Самое тревожное — ощущение шевеления внутри. Паразит способен мигрировать под кожей со скоростью до 10 см в сутки, то исчезая, то появляясь вновь.

К другим симптомам относятся зуд, покраснение в месте укуса, аллергическая сыпь по всему телу, слабость и высокая температура. Если червь добрался до легких, у человека появляются одышка, кашель и боль в груди.

При поражении легких заболевание опасно тем, что образующиеся очаги могут напоминать опухоль на рентгеновских снимках, что требует проведения биопсии.

«Сейчас эндемичные районы дирофиляриоза простираются от Черного моря до Тихого океана. Так что не столько увеличилась частота, сколько расширилась география заболевания — еще 20 лет назад заразиться в Москве, к примеру, было нельзя. А сейчас такие случаи пусть и редко, но возможны», — разъяснил эксперт.

Что говорят в Роспотребнадзоре?

Федеральный Роспотребнадзор подтверждает: дирофиляриоз — природно-очаговое заболевание, передающееся через укусы комаров. Источником инфекции для насекомых обычно служат домашние и дикие животные.

Управление Роспотребнадзора по Тульской области в ответ на запрос Myslo сообщило, что в регионе регистрируются единичные случаи заболевания. В 2026 году официально подтвержденных случаев не было. Тем не менее специалисты призывают соблюдать меры предосторожности.

Кто в группе риска?

Поскольку дирофилярии приспособлены к жизни в организмах собак и кошек, в первую очередь опасности подвергаются их владельцы. В зоне риска находятся и те, кто много времени проводит на природе: работники лесного и сельского хозяйства, охотники и рыбаки.

Как понять, что болен питомец?

У собак и кошек болезнь часто маскируется под другие недуги. Животное становится вялым, теряет аппетит и вес, а его шерсть тускнеет. Длительный кашель или одышка — также повод для беспокойства. В тяжёлых случаях у питомца могут возникать отёки и даже обмороки.

Как защититься?

Снизить риск заражения довольно просто. Роспотребнадзор и врачи рекомендуют:

Использовать репелленты на открытых участках тела.

Устанавливать москитные сетки на окна и двери.

Применять электрофумигаторы в помещениях.

Обязательно обрабатывать домашних животных от паразитов.

«Для собак дирофиляриоз представляет намного большую опасность, чем для людей: у них паразит предпочитает селиться в сердце, а не под кожей. Это очень серьёзное заболевание, которое без своевременного лечения может привести к гибели животного», — отмечают эксперты.