К «Марафону чистоты» присоединяются старосты, ТОС и жители по всей Тульской области

Весеннюю уборку поддержали по всему региону.

В Тульской области продолжается объявленный Губернатором Дмитрием
Миляевым «Месячник чистоты», а также инициированный Ассоциацией «СМО Тульской области» «Марафон чистоты», по итогам которого старосты и ТОС могут получить ценный приз — сертификат в гипермаркет, который поможет сделать территории населенных пунктов еще более благоустроенными и красивыми.

Жители деревни Скорнево Зареченского округа Тулы поддержали марафон
и навели порядок на общественном пространстве, которое на протяжении
нескольких лет благоустраивали все вместе собственными силами, участием в «Народном бюджете» и победами в конкурсе инициативных проектов сельских старост и лидеров ТОС. На детских и спортивных площадках и зоне для досуга и отдыха убрали скопившийся за зиму мусор, сухую траву, подмели резиновое покрытие. В этот же день провели еще один субботник — на Семейной Аллее, которую на протяжении более чем 1,5 лет благоустраивают общими усилиями: «Газон уже требовал внимания, и мы ему это внимание уделили! — рассказал инициативный житель деревни Александр Сизов. — Прочистили почти 600 квадратных метров газона и подмели дорожку после зимы».

В рамках месячника и марафона чистоты команда ТОС «Феникс»
Щекинского района приняла участие в уборке территории «Точки притяжения» — самой молодой, но уже всеми полюбившейся достопримечательности города Советска. «Друзья, относитесь бережно к новому общественному пространству, поддерживайте чистоту на улицах. Наш город — это наш общий дом, и от каждого из нас зависит, насколько комфортно здесь будет жить», — отмечают активисты ТОС.

«Пришла весна. Это не только пробуждения природы, но и время наводить
чистоту и порядок в своем поселке, — считают жители поселка Грибоедово
Куркинского муниципального округа. — Староста поселка Валентина Камышина организовала традиционный весенний субботник по наведению санитарного порядка, проводимый в рамках „Месячника чистоты“. Активные жители, работники культуры поселка, староста привели в порядок улицу Центральную».

Активисты ТОС № 7 города Киреевска один субботник провели на улице
Мичурина, второй — на детской площадке в Парковом переулке: и не просто
убрали мусор и прошлогоднюю листву, но и высадили саженцы сосны по
периметру игровой зоны: «Реализация данных работ способствует улучшению экологической обстановки и повышению эстетической привлекательности общественного пространства», — считают активисты ТОС.

«В теплый, солнечный, весенний день жители нашей деревни провели
субботник в рамках „Месячника чистоты“, объявленного Губернатором
Тульской области Дмитрием Миляевым, — рассказала староста деревни Большая Полунинка Узловского района Людмила Мужичкова. — Жители очистили территорию возле Памятного Знака защитникам Родины от сухой прошлогодней травы, побелили молоденькие деревца Яблоневого Сада Победы. Спасибо всем неравнодушным жителям нашей деревни!».

Активисты ТОС «Суворов» привели в порядок прибрежную часть озера
Байкал, где, благодаря победе ТОС в конкурсе Фонда президентских грантов,
теперь расположена одноименная зона отдыха. «Мы пришли сюда впервые в 2014 году, увидели и влюбились в это чудо-озеро, — рассказала руководитель ТОС „Суворов“ Валентина Колчугина. — Тогда решили, что это место будет любимым местом семейного отдыха горожан. Вот уже 12 лет наводим здесь порядок. Прибрежная часть стала ухоженной и чистой. Наша цель — продолжить работы по обустройству и превратить этот уголок в маленькую территорию семейного отдыха и счастья».

Присоединяйтесь и вы к «Месячнику чистоты» и к «Марафону чистоты»!
До 26 апреля старостам и лидерам ТОС предлагается провести субботник и в
социальной сети «ВКонтакте» опубликовать пост о нем с хэштегами
#МарафонЧистоты71, #СталоЧище2026, а также #НашиСтаросты71 — если
субботник организовал староста или #НашиТОСы71 — если субботник
организовал лидер или активист ТОС. 27 апреля с помощью генератора
случайных чисел будут определены победители марафона, которые получат
сертификаты строительного гипермаркета различного номинала. Подробные
условия — на сайте Ассоциации.

сегодня, в 12:20
