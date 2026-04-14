В Туле у автослесаря угнали «Ауди»: угонщиком оказался сосед владельца

В дежурную часть полиции с заявлением обратился 41-летний автослесарь. Мужчина заявил, что от его дома на улице Ф. Энгельса был похищен автомобиль «Ауди А6» 2005 года выпуска. Ущерб составил около 500 тысяч рублей.

На место сразу выехала следственно-оперативная группа. Ориентировки на автомобиль разослали всем нарядам, и вскоре машину обнаружили на улице Сурикова. Во время осмотра специалисты изъяли улики — следы рук, фрагменты ткани и оставленную стеклянную посуду. Все направили на экспертизу.

Подозреваемого установили в короткие сроки. Им оказался 33-летний местный житель — знакомый потерпевшего и его сосед. Ранее мужчина уже был судим за разбой.

Возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Автомобиль уже вернули владельцу.