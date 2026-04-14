  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  В Туле у автослесаря угнали «Ауди»: угонщиком оказался сосед владельца
новости
новости
Регистрация

В Туле у автослесаря угнали «Ауди»: угонщиком оказался сосед владельца

Машину нашли за день.

Фото УМВД по Тульской области

В дежурную часть полиции с заявлением обратился 41-летний автослесарь. Мужчина заявил, что от его дома на улице Ф. Энгельса был похищен автомобиль «Ауди А6» 2005 года выпуска. Ущерб составил около 500 тысяч рублей.

На место сразу выехала следственно-оперативная группа. Ориентировки на автомобиль разослали всем нарядам, и вскоре машину обнаружили на улице Сурикова. Во время осмотра специалисты изъяли улики — следы рук, фрагменты ткани и оставленную стеклянную посуду. Все направили на экспертизу.

Подозреваемого установили в короткие сроки. Им оказался 33-летний местный житель — знакомый потерпевшего и его сосед. Ранее мужчина уже был судим за разбой. 

Возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Автомобиль уже вернули владельцу.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Автор:
сегодня, в 12:15 +1
Другие статьи по темам
Событие
раскрыли дело угон иномарки
Место
Советский округ
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 14 апреля: дождь и порывистый ветер

сегодня

67

1059

6

Жизнь Тулы и области
«Автобусы не моются годами!»: тулячка показала на фото жуткий салон общественного транспорта

сегодня

45

2118

13

Жизнь Тулы и области
«Не дотягивают!»: застройщик развеял миф о тульских домах бизнес-класса

сегодня

25

1712

-9

Жизнь Тулы и области
Стала известна причина громких звуков в Туле

сегодня

31

3847

2

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Туле назначен новый председатель комитета имущественных и земельных отношений
В Туле назначен новый председатель комитета имущественных и земельных отношений

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.