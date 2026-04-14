Врио главного федерального инспектора по Тульской области стал Сергей Бабенко

Его представили на оперативном совещании в правительстве.

Врио главного федерального инспектора по Тульской области стал Сергей Бабенко
Фото правительства Тульской области.

Дмитрий Миляев сегодня, 14 апреля, на оперативном совещании представил врио главного федерального инспектора по Тульской области аппарата полномочного представителя Президента РФ в ЦФО.

Эту должность занял Сергей Витальевич Бабенко. Его назначение связано с распоряжением полномочного представителя Президента РФ в Центральном федеральном округе. Глава региона отметил, что Сергей Бабенко — человек для региона знакомый, поэтому работа продолжится в штатном режиме до принятия окончательного решения.

Сергей Витальевич Бабенко родился 27 июля 1969 года в городе Донском. Имеет два высших образования: техническое (окончил Новомосковский химико-технологический институт в 1992 году) и юридическое (окончил Институт МВД в 1998 году).

Вся его карьера с 1993 года была связана со службой в правоохранительных органах. В 2015–2016 годах он возглавлял Управление ФСКН России по Смоленской области. С 2017 года и до настоящего времени работал федеральным инспектором по Тульской области. Имеет звание генерал-майора полиции.

Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
назначение Дмитрий Миляев
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 14 апреля: дождь и порывистый ветер

сегодня

67

1059

6

Жизнь Тулы и области
«Автобусы не моются годами!»: тулячка показала на фото жуткий салон общественного транспорта

сегодня

45

2118

13

Жизнь Тулы и области
«Не дотягивают!»: застройщик развеял миф о тульских домах бизнес-класса

сегодня

25

1712

-9

Жизнь Тулы и области
Стала известна причина громких звуков в Туле

сегодня

31

3847

2

