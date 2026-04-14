В Туле газ отключили в сотнях квартир из-за 237 нарушений безопасности

Фото Дмитрия Дзюбина.

С начала 2026 года газовики проверили газовое оборудование в 734 многоквартирных домах Тулы. В ходе проверок они выявили 237 случаев, когда жильцы нарушали правила безопасности.

Во всех этих случаях приборы были немедленно отключены до полного устранения неисправностей, рассказали в «Тулагоргаз».

Специалисты нашли множество грубых нарушений, которые ставят под угрозу весь дом:

Использование аварийного или просроченного оборудования.

«Зашивание» газовых труб в стены, за панели кухонь или в гипсокартон (это мешает вентиляции и осмотру).

Самовольная замена колонок и плит.

Нарушения в работе вытяжки (дымоудаления).



Яркий пример последствий таких действий произошел на выходных в квартале Малые Гончары. Житель одной из квартир самовольно заменил газовую колонку и подключил ее с ошибками. В результате вода попала в газопровод.

Теперь из-за этой халатности без газа сидят 15 соседей. Ущерб от действий одного жильца составит около 50 000 рублей — это стоимость работ по очистке и продувке труб.

Всего с начала года обслужено 35,5 тысяч абонентов, но 12,5 тысяч туляков не пустили специалистов для проверки.

За это предусмотрен штраф от 5 000 до 10 000 рублей. Если жилец игнорирует уведомления, газовики обращаются в жилищную инспекцию для принятия мер. Как отмечают в «Тулагоргазе», самовольный ремонт — это угроза не только для себя, но и для всех соседей.